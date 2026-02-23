Снимка: iStock
18 общини в България са без нито една аптека, а в други 49 функционира само по една
18 общини в България са без нито една аптека, а в други 49 функционира само по една. Това показват данни на Изпълнителната агенция по лекарствата, които очертават сериозни регионални различия в достъпа до медикаменти. Най-голяма концентрация на аптеки има в големите градове, като София, Пловдив и Варна, където се намира близо една трета от всички обекти в страната.
Според икономиста Петя Георгиева от Института за пазарна икономика проблемът засяга основно жителите на малките населени места, където липсват аптеки и хората срещат трудности при снабдяването с лекарства. По думите ѝ в около 800 населени места няма аптека, което принуждава жителите да разчитат на близки или познати за получаването на медикаменти. Като възможни решения тя посочи онлайн поръчки на лекарства с рецепта, мобилни аптеки и създаване на филиали в по-малките населени места.
Кои медицински изделия заплаща Здравната каса и кога се налага доплащане
"Достъпът до аптеки в страната е на добро ниво и над 98% от населението може да достигне до такава в рамките на 30 минути", твърди Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз. Той заяви в предаването "Социална мрежа", че откриването на аптеки във всяко населено място е икономически нецелесъобразно, а предложения като мобилни аптеки или отпускане на лекарства чрез помощник - фармацевти крият рискове за безопасността на пациентите.
Маринов подчерта, че вече се прилага механизъм за стимулиране на откриването на аптеки в райони без достатъчно икономически условия за тяхното функциониране. Според него България е сред страните с най-висок брой аптеки на глава от населението в Европа, като основният проблем остава не липсата им, а неравномерното им разпределение между големите градове и по-малките населени места.
