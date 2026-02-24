Делото срещу Джефри Епстийн се превърна в едно от най-отразяваните и противоречиви съдебни и обществено-политически събития в последните години. То разкрива сложна мрежа от обвинения за сексуална експлоатация, злоупотреба с власт и финансово влияние, които предизвикаха международен отзвук и сериозни въпроси относно отговорността на институциите и публичните фигури. Темата остава чувствителна и актуална, тъй като разследванията, съдебните процеси и общественият дебат за последиците и участниците продължават.

В новопубликувана част от правните документи, свързани с делото "Епстийн", са открити имейли, в които той показва, че се интересува от токсични растения, които могат да произведат вещество със силни психоактивни свойства. В едно от съобщенията покойният финансист и осъден сексуален престъпник пита за своите „тромпетни растения“ в разсадник. Експерти смятат, че тези думи може да се отнасят за Ангелски тромпет — вид растение, което съдържа скополамин.

„Тромпетните растения“ са два вида: Ангелски тромпет (Brugmansia) - ароматни, тропически, дървовидни храсти или малки дървета с висящи цветове, и Тромпетна лоза (Campsis radicans) - бързорастяща дървесна лиана с цветове, обърнати нагоре. И двата вида са известни с големите си цветове под формата на тромпет в нюанси на бялото, жълтото, розовото и оранжевото и са силно токсични.

Според научни източници скополаминът е силно токсичен алкалоид. Може да предизвика амнезия, объркване, загуба на свободна воля. При тежките случаи причинява и парализа или дори смърт. Често е наричан “дяволско дихание” или „зомби дрога“.

Една от тревожните характеристики на скополамина е, че може да не се открива при стандартните токсикологични тестове, което усложнява проследяването и доказването на употребата му.

В разсекретени съобщения от 2014 г. Епстийн обсъжда дали в разсадника му има такива растения и какво представляват те. В друга част от файловете му е изпратена статия за скополамин и растенията, които го съдържат, с описание на техните опасни свойства.

В част от кореспонденцията Епстийн проявява конкретен интерес към ефектите на тези видове, включително възможността те да предизвикват състояния на обездвижване и загуба на контрол. В други документи се споменава, че сексуалният престъпник е споделял статии, описващи действието на скополамина.

Интересът по темата не стихва след публикуването на новите документи по случая. Проверка в Google Trends показва, че с всяка нова "порция" файлове той нараства.

Публикуването на тези документи е част от по-мащабен процес на разсекретяване на материали, свързани с мрежата от контакти и поведението на Епстийн. Те допълват вече известната информация за злоупотреби и засилват обществения натиск за пълна прозрачност около обстоятелствата, при които са извършвани престъпленията, в които той беше обвинен.

Разследванията продължават, а експерти настояват новите данни да бъдат внимателно анализирани, без прибързани заключения, но и без подценяване на потенциално тревожните сигнали, които съдържат.

Как започва случаят „Епстийн“?

Джефри Епстийн е роден през 1953 г. в Ню Йорк. В края на 70-те години започва работа като учител по математика, но скоро напуска и навлиза във финансовия сектор. През 80-те и 90-те години успява да се позиционира като частен финансов консултант на изключително богати и влиятелни клиенти, въпреки че произходът на състоянието му остава неясен.

С времето Епстийн изгражда широка мрежа от контакти сред политици, бизнесмени, учени и членове на аристокрацията в САЩ и Европа. Той притежава луксозни имоти в Ню Йорк, Флорида, Ню Мексико, Париж и частен остров в Карибите – Литъл Сейнт Джеймс.

Първите сериозни сигнали за престъпления се появяват след 2000 г., когато непълнолетни момичета започват да подават жалби за сексуално насилие и трафик. През 2008 г. Епстийн сключва спорно споразумение с прокуратурата във Флорида, с което избягва тежка федерална присъда и излежава кратка присъда при облекчен режим – решение, което по-късно ще бъде широко критикувано.

През 2018–2019 г. разследвания на журналисти и нови свидетелски показания водят до възобновяване на делото на федерално ниво. През юли 2019 г. Епстийн е арестуван по обвинения за сексуален трафик на непълнолетни.

Кои популярни имена фигурират в досиетата?

След публикуването на съдебни документи и т.нар. „досиета“ в публичното пространство бяха споменати редица известни политически, бизнес и обществени фигури. В много от случаите става дума за контакти, посещения или твърдения, които изискват допълнителен правен и фактически анализ.

→ Бил Клинтън – името му фигурира в документи, разказващи за пътувания и контакти с Епстийн. Няма повдигнати официални обвинения за престъпления. Последствията за 42-рия американски президент са основно репутационни и свързани с обществен дебат.

→ Доналд Тръмп – името му се появява в определени свидетелски описания и медийни публикации за контакти с Епстийн. Последиците са предимно политически и медийни.

→ братът на крал Чарлз III - Андрю – неговата връзка със случая доведе до значителни институционални и лични последици. Той се оттегли от официалните си кралски задължения и постигна извънсъдебно споразумение по гражданско дело, свързано с обвинения в сексуално посегателство. Tой беше лишен и от военните си титли и се оттегли от официални публични задължения. Тези ограничения бяха наложени от Бъкингамския дворец като реакция след общественото и медийното напрежение около обвиненията срещу Андрю.

→ Алън Дершовиц – името му се споменаваше в някои твърдения и публични спорове. Той категорично отхвърля обвиненията. Няма наложена присъда. Последствията за него са основно репутационни.

→ Гислейн Максуел – близка сътрудничка на Епстийн, осъдена в САЩ по обвинения за подпомагане на сексуалната експлоатация и трафик. Тя беше призната за виновна и излежава присъда в затвор.

→ Жан-Люк Брунел – френски моден агент, чието име се появява в разследванията. Срещу него бяха повдигнати обвинения във Франция, свързани със сексуални престъпления, но той почина по време на съдебния процес.

В публикуваните съдебни документи, показания на свидетели и т.нар. „досиета“ по случая с Джефри Епстийн се споменават десетки имена – включително политици, бизнесмени, академични лица и представители на шоубизнеса. Отново е важно да се подчертае, че споменаването в документи или показания не означава автоматично обвинение или доказана вина – в много случаи става дума за свидетелски твърдения, телефонни контакти или препратки към социални срещи.

Сред публичните личности, чиито имена често се обсъждат в този контекст, са:

→ Бил Ричардсън – бивш губернатор на Ню Мексико, посочван в свидетелски показания като лице, което е имало контакти с Епстийн. Той публично отрича неправомерно поведение и не е бил обвинен в престъпления във връзка със случая.

→ Майкъл Джексън – името му понякога се появява в публични дискусии и конспиративни теории около мрежата от контакти на Епстийн, но няма доказателства или съдебни обвинения, които да го свързват официално с разследванията.

→ Кевин Спейси – често се споменава в медийни анализи заради отделни обвинения срещу него по други дела, но няма потвърдени съдебни решения, които да го свързват директно с престъпната дейност на Епстийн.

Важно е да се подчертае, че голяма част от имената, които циркулират в публичното пространство, се появяват в свидетелски показания или документи, но вина все още не е доказана.

