Това е част от намаляването на американското присъствие в арабската страна
Американската армия се изтегля от ключова база в североизточна Сирия. Официални лица от Пентагона съобщават неофициално, че това е част от намаляването на американското присъствие в арабската страна.
Иракски и сирийски военни потвърдиха, че американска бойна техника напуска базата Касрак и се изтегля към полуавтономния кюрдски регион на Ирак. Видео на "Асошиейтед прес" показа конвой от десетки камиони и бойни машини, които преминават през град Камишли в североизточна Сирия в понеделник.
Иранска медия: Американска база в Сирия е била подложена на обстрел
В базата са останали 200 войници, които работят по демонтирането на военната система за заглушаване, системите за противовъздушна отбрана и други инсталации.
По-рано този месец Вашингтон и Дамаск обявиха, че американските войски са напуснали друга база – Ал-Танф, близо до границата с Йордания.
