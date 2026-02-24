Американската армия се изтегля от ключова база в североизточна Сирия. Официални лица от Пентагона съобщават неофициално, че това е част от намаляването на американското присъствие в арабската страна.

Иракски и сирийски военни потвърдиха, че американска бойна техника напуска базата Касрак и се изтегля към полуавтономния кюрдски регион на Ирак. Видео на "Асошиейтед прес" показа конвой от десетки камиони и бойни машини, които преминават през град Камишли в североизточна Сирия в понеделник.

В базата са останали 200 войници, които работят по демонтирането на военната система за заглушаване, системите за противовъздушна отбрана и други инсталации.

По-рано този месец Вашингтон и Дамаск обявиха, че американските войски са напуснали друга база – Ал-Танф, близо до границата с Йордания.

Редактор: Ивайла Маринова