Служебният министър на културата Найден Тодоров започва поредица от срещи с директорите на държавни културни институти и с представители на независимия културен сектор заради "критичното състояние на театрите и независимите културни организации. Целта на срещите е определяне на най-належащите проблеми, сред които финансовата нестабилност, забавените плащания по ключови програми и липсата на прозрачна и предвидима нормативна рамка. Темата коментира актьорът Веселин Плачков в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Темата с плащанията в културния сектор е от години, липсата на стратегия води до този резултат и няма да става по-добре, каза той. Според него в много от театрите в България щатът е раздут. Липсата на публика също оказва влияние, допълни той. По негови думи трябва да има редовно правителство, което да работи в рамките на няколко години, за да се изгради стратегия и да намери решение на тези въпроси. Той посочи още, че такава стратегия ще насочи парите в правилната посока. Също така допълни, че към момента Найден Тодоров може само „да угаси пожари”.

Плачков беше категоричен, че министър-председателят на една държава трябва да има отношение към културата.

Той запита защо държавата отпуска пари за некачествени филми, които също така не са полезни за възпитанието на младите.

Актьорът каза, че е добре да се сформира обществен съвет, в който да се включат специалисти в областта на културата и който да води разговори с властта по наболелите теми.

