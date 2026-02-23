Андрей Гюров назначи Виктор Стоянов за заместник-министър на културата. Той заема длъжността за трети път. На този пост Стоянов бил през 2014, 2023 и 2024 г.

Виктор Стоянов е роден през1977 г. в София. Завършва специалностите „Пиано“ и „Музикална теория“ в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София. Той е бакалавър по „Музика и виртуални музикални технологии“ и е магистър по „История на философията“ в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

От 1995 г. до 2011 г. работи като музикален дизайнер. Има дългогодишен професионален опит като композитор, аранжор и саунд дизайнер в сферата на филмовата музика, музика за игри, реклами, тв програми и театрални постановки. За успешно реализирани проекти в сътрудничество с водещи студия и композитори в България и Европа получава признание чрез многобройни номинации и награди.

Като концертиращ пианист е спечелил редица престижни международни награди: през 1991 г. - Специална награда на международния конкурс за пианисти „Димитър Ненов“, през 1989 г. - Първа награда на международния конкурс за пианисти в град Марсала, Италия, през 1985 г. - Първа награда на международния конкурс за пианисти в град Усти на Лабем, Чехословакия. Виктор Стоянов участва и като музикант в редица български филми като „Лора от сутрин до вечер“, „Четвърта Власт“, „Вила Роза“ и др., номинирани за наградите на Българската филмова академия. В периода 1997-2007 участва в поп групата „Киора“ и дуета „Стоян Михалев и Виктор“. През 2002 г. на Театралните награди „Аскеер“ Виктор Стоянов е номиниран в категорията „Най-добра театрална музика“ за пиесата „Охранители“ с режисьор Съни Сънински.

В периода 2014-2016 г. заема длъжността директор на Софийската филхармония. Носител е на почетния знак „Посланик на библиотеките” на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Редактор: Цветина Петрова