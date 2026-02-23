Румяна Петкова и Наталия Ефремова са назначени за заместник-министри на труда и социалната политика със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров. Двете имат дългогодишен опит в сферата на социалната политика, труда и заетостта и са заемали различни ръководни постове в структурите на Министерството на труда и социалната политика.

Наталия Ефремова е юрист и магистър по икономика с опит в управлението на европейски фондове и програми. Била е директор в Министерството на здравеопазването, заместник главен директор и главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни проекти и програми“ в МТСП, както и заместник-министър на труда и социалната политика в периода 2022-2023 г. и в мандата на предходния Министерски съвет.

Кои министри от правителството на Желязков се връщат в парламента

Румяна Петкова има дългогодишен опит в сферата на социалното подпомагане, социалните услуги и закрилата на детето. Започва работа като социален работник в Агенцията за социално подпомагане през 2005 г. Преминава през експертни и ръководни позиции. Била е директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Благоевград, а в периода 2017-2023 г. е изпълнителен директор на Агенцията. През 2024 г. е назначена за заместник-министър на труда и социалната политика в предишния кабинет.

Редактор: Ралица Атанасова