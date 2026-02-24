-
Ситуацията е силно политизирана, смята Тихомир Безлов
Защо служебният вътрешен министърът Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS експертът по сигурността Тихомир Безлов и доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор Академията на МВР.
Според Безлов ситуацията е силно политизирана предизборно. „За съжаление, главните секретари през последните 36 години се превърнаха в част от политическия сблъсък”, каза Безлов.
Президентът решава да освободи ли главния секретар на МВР
Двамата събеседници коментираха и интервю на Емил Дечев за БНР, публикувано във вторник. В него вътрешният министър твърди, че Прокуратурата е тръгнала в „паническа атака" срещу него. „Бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен", казва Дечев.
Той говори и за обвиненията срещу него за натиск по случая „Петрохан-Околчица”. Дечев признава, че се е виждал на кафе със свой колега, работещ по случая. Но подчертава, че целта е била да се запознае максимално бързо с нещата и да окаже пълно съдействие, ако е необходимо.
Според Милен Иванов министърът не пие кафе с подчинените си. „А извън министерството това е абсурд”, каза Иванов. Той не смята, че проверка срещу Дечев е нещо извънредно. „Когато в Прокуратурата е получен сигнал, е нормално да се извърши проверка, за да се изясни какво съдържа той”, заяви Иванов.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Ина Григорова
