Снимка: iStock
Така ще бъде отбелязана четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна
Историческата сграда на българския парламент ще бъде осветена в цветовете на българския и украинския флаг днес, в 19.00 ч. Поводът е четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна, съобщават от пресцентъра на НС.
С този акт законодателната институция изразява своята съпричастност и подкрепа за Киев, който отстоява своята независимост и суверенитет.
Редактор: Ина Григорова
