Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на потъналия на 18 февруари край Маслен нос риболовен кораб BH 8112. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Потвърдено е, че корпусът на риболовния кораб е цял, без нарушения и следи от удари, посочват от ведомството. Не са открити телата на членовете на екипажа. Всички материали от огледите ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

В дейностите по обследване на плавателния съд участваха водолазни групи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база Варна и Военноморска база Бургас. Използвано е специализирано оборудване - дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.

