Евродепутатът от ГЕРБ Андрей Новаков повдигна темата за внезапната смяна на 28 областни управители в България по време на заседание на Бюджетната комисия в Европейски парламент. Той отправи официален сигнал до Европейска сметна палата с призив институцията да следи изкъсо разпределението и управлението на европейските средства в страната. „Много често в нашите комисии и в Европейската сметна палата говорим за приемственост, административен капацитет и безпристрастност, когато става въпрос за управление на европейски средства. Държавата, която познавам най-добре, от вчера има много негативен пример”, заяви Новаков пред колегите си.

По думите му за една нощ са били сменени 28 областни управители, които носят пряка отговорност за управлението на европейски средства по различни проекти. „Нямаше да бъде такъв проблем, ако хората, които ги сменят, бяха избрани с избори. Това е служебно правителство. Това е служебно правителство, което трябваше да организира и проведе честни избори”, подчерта той.

Реакциите на политическите сили в НС за смяната на областните управители

Новаков изрази притеснение, че новоназначените областни управители са „100% партийни активисти”, което според него не гарантира нито честността на изборния процес, нито стабилността в управлението на европейските средства. Той изтъкна, че подобни действия поставят под въпрос принципите на приемственост и административен капацитет, които европейските институции изискват при разходването на средства от бюджета на ЕС. „Призовавам Европейската сметна палата да следи изкъсо положението в България. Ако се наложи, да се намесят, за да гарантират правилното управление на парите на данъкоплатците в Европа”, заяви още евродепутатът.