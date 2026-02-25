Парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ остана с 14 депутати. Това се случи, след като в сряда народният представител Едис Даудов подаде заявление за напускане на групата. Така той става независим депутат.

Малко преди това Даудов положи клетва като народен представител от листата на АПС от 18-и изборен район – Разградски, заемайки мястото в парламента на Хасан Адемов за времето, през което той ще изпълнява функциите на министър на труда и социалната политика в служебния кабинет.

Съгласно Конституцията народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което ще бъде член на Министерския съвет и бива заместен по съответния ред, се посочва в решение на ЦИК.