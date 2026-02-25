Снимка: БТА, Видео: БГНЕС
Той става независим народен представител
Парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ остана с 14 депутати. Това се случи, след като в сряда народният представител Едис Даудов подаде заявление за напускане на групата. Така той става независим депутат.
Кои министри от правителството на Желязков се връщат в парламента
Малко преди това Даудов положи клетва като народен представител от листата на АПС от 18-и изборен район – Разградски, заемайки мястото в парламента на Хасан Адемов за времето, през което той ще изпълнява функциите на министър на труда и социалната политика в служебния кабинет.
Съгласно Конституцията народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което ще бъде член на Министерския съвет и бива заместен по съответния ред, се посочва в решение на ЦИК.
