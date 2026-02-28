Ескалация на напрежението в Близкия изток. Рано тази сутрин САЩ и Израел удариха цели в Иран. Пентагонът потвърди, че името на операцията е „Епичен гняв“, а израелската армия е задействала офанзивата „Лъвски рев“. Иран отговори с удари по цели в Абу Даби, Катар и Обединените арабски емирства.

Хиляди българи са в горещата зона. Други се оказаха в окото на бурята съвсем случайно. След ескалацията премиерът Андрей Гюров свика Съвет по сигурността. Търсят се пътища за евакуация.

Израел нанесе удари, а САЩ стартираха военна операция срещу Иран (ОБНОВЯВА СЕ)

Първите удари бяха минути след 08:00 часа тази сутрин. Иранската телевизия показа огромни кратери в Техеран. Поне няколко от взривовете са били в комплекса, в който се намира резиденцията на аятолаха. Снимки от въздуха показаха големи разрушения. Като причина за ударите САЩ посочиха подновена работа от страна на Иран по разработването на ядрено оръжие и балистични ракети.

„Политиката на Съединените щати винаги е била, и по-специално на моето правителство, че този терористичен режим никога не трябва да има ядрено оръжие. Ще го кажа отново – те никога не могат да имат ядрено оръжие“, заяви Доналд Тръмп.

Не е ясно какъв е резултатът от ударите в Иран. Източници от страната твърдят, че министърът на отбраната и командирът на Революционната гвардия са били убити. Според американски медии Пентагонът се готви за кампания от удари, която може да продължи дни.

„Накрая, към великия и горд народ на Иран, казвам тази вечер, че часът на вашата свобода е близо. Не напускайте домовете си. Навън е много опасно. Бомби ще падат навсякъде. Когато приключим, поемете управлението. То ще бъде на ваше разположение. Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколения напред", каза Тръмп.

Иран отговори на атаката с обстрел на редица цели в Близкия изток. САЩ имат много бази в региона и срещу тях имаше атаки. Бяха ударени още службата за сигурност на Бахрейн, международното летище в Кувейт сити и други обекти.

Взривове в Катар и Обединените арабски емирства имаше през целия ден. Истински бараж от ракети беше изпратен и към Израел. Там виеха сирени и се виждаха групи граждани, които влизат в подземни укрития. Страната обяви извънредно положение – затворени са летища, училища, храмове и други обществени сгради и пространства. Премиерът Нетаняху също се обърна към иранците с призив да свалят режима.

„Това е вашият шанс да установите нов, свободен Иран. Вземете съдбата си в свои ръце. Вдигнете глава и погледнете нагоре – там са нашите пилоти от свободния свят. Идват, за да ви помогнат", каза Нетаняху.

Новината за ударите срещу Иран предизвика различни реакции. Русия, Норвегия и Испания бяха сред държавите, които осъдиха действията на Съединените щати и Израел. Външният министър на Оман, които бяха посредници в преговорите, заяви, че е изумен от действията на американците.

Саудитска Арабия, Украйна и Косово бяха сред държавите, които критикуваха Иран или изразиха подкрепа за ударите.