Вече 25 години дует „Мания” присъства на музикалната сцена. Поводът за гостуването на сестрите Даниела и Юлия в предаването „Социална мрежа” е най-новата им песен, озаглавена „Някой друг”.

Музиката на песента е дело на Ясмин Исинов и Цветан Чобанов, а аранжиментът е на Радо Минев. Юлия сподели, че е сценарист на всички видеоклипове на дуета през последните 10 години, а в случая с „Някой друг” е поела и ролята на режисьор.

В заснемането на видеото са участвали около 20 души. „Трябваше да навигирам всеки един от актьорите, да гледам какво се случва на снимачната площадка, да крещя, при което накрая си загубих гласа”, разказа Юлия. В клипа участват млади актьори, а в предходен проект сестрите са влизали в ролите на римлянки.

Извън сцената Юлия е учител по английски език в Езикова гимназия „Иван Богоров” в Димитровград. Тя сподели, че директорът на учебното заведение отново ѝ е предложил да се включи в колектива, където в момента преподава на три класа - девети и десети.

„Давам много примери от своя личен опит от преживяванията ми в Щатите – в Ню Йорк, в Сан Диего и по света. Искам да им дам всичко това, за да го усетят, да го разберат и да им помага напред в живота”, обясни Юлия.

Даниела разказа за развитието на своите две деца. Дъщеря ѝ е на 18 години, занимава се с рапиране и свири на пиано, китара и барабани. Синът ѝ Александър е на шест години и половина и вече посещава вокална школа.

„Той в момента пее в една вокална школа, вече на сцената имат медали. Не съм искала на сто процента да тръгнат по нашия път, то просто се случи”, сподели Даниела.

Сестрите определят своя начин на живот като „хиперактивен” и допълват, че ако спрат, няма да бъдат себе си. На въпроса защо продължават да делят една сцена, въпреки че живеят в различни градове, те подчертаха, че ги свързва обичта към музиката и децата им.

