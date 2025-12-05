В новото издание на „Предизвиквам те“ певецът и композитор Дони разказа за най-новото си творческо приключение – „Крилата на принца или момчето, което изгуби своята стая“. Проектът обединява книга и музика в едно общо произведение, което авторът определя като „две в едно“ – фантастична история в комбинация със симфоничен албум.

„Крие изненади при всички положения“, коментира Дони. Според певецът творбата е „най-близко до детско-юношеско фентъзи“, а музиката – последният съвместен албум с Момчил – е записана „изцяло от симфоничен оркестър, пиано, хор и глас“.

Поводът за създаването на книгата е стремежът на Дони да не издаде просто класически диск, а нещо нестандартно. Дони разбира, че не иска да издава диск по стария начин. „Не желая никакви дискове вече, защото е скучно и старо“, признава той. Търсейки нов формат, попада на илюстрациите на художничката Таня Доскова от Аризона. Те се превръщат в катализатор за историята – приключение на момче, загубило стаята си и тръгнало да я търси сред свят от чудновати същества. „Когато видях илюстрациите… подредих в главата си принципа и ми беше ясно каква ще бъде историята“, каза той.

Дони говори и за процеса на вдъхновение, който според него е неразривно свързан с емоционалната памет – метод, познат от актьорското майсторство. „Същият е методът при всички, които пишем музика или текстове. Имах нужда да напиша нещо… и когато видях илюстрациите, всичко си дойде на мястото.“

Певецът разказа и забавна история как една негова песен му „чукала на главата“ три пъти, докато накрая не спрял непозната жена на улицата да му даде лист и химикалка, за да я запише. „Тя сигурно си е казала – това е перко“, смее се той.

Неотменна част от живота на твореца е съпругата му Нети. „Тя винаги е моя муза“, призна Дони като , че песента „Искам теб“ е написана специално за нейния юбилей. „Като се върна от представлението, аз вече бях направил текста и изпял всичко.“

По темата за изкуствения интелект артистът е категоричен: новите технологии могат да бъдат полезни, ако се използват разумно. „Това е като ножа – може да обие някой, но може и да нареже салата.“ Той припомня, че благодарение на AI Бийтълс създадоха последна своя песен, след като технологията успя да отдели гласа на Джон Ленън от стар запис: „Това нямаше как да се случи иначе.“

