Около 98% от жалбите за завишени сметки за електроенергия, постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране, са подадени от клиенти, които използват ток за отопление, основно чрез климатици. Това заяви председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски по време на изслушване в парламента, поискано от парламентарната група на „Възраждане“.

По думите му броят на подадените сигнали е изключително голям и значително надхвърля обичайния годишен обем жалби към комисията. „Всеки ден получаваме около 200 жалби“, посочи Младеновски. В момента КЕВР работи по над 4600 сигнала, като до този момент са анализирани 2548 от тях. Проверки продължават, тъй като обработката на всички случаи изисква време.

Енергийният регулатор извършва проверки в пет основни направления. Първото е дали правилно са приложени цените на електроенергията. Младеновски напомни, че тарифите не са променяни от 1 юли 2025 г. и до момента не са установени нарушения.

Второто направление е свързано с продължителността на отчетния период, който трябва да бъде до 31 дни. И по този показател не са открити отклонения. Проверка е извършена и по отношение на превалутирането на сметките, като и там не са констатирани проблеми.

Регулаторът е анализирал и количествата електроенергия, закупени от доставчиците на Българската независима енергийна борса. Данните показват, че заради температурните колебания през зимата снабдителите са закупили близо 40% повече електроенергия на месечна база в края на годината. Младеновски обясни, че ноември 2024 г. е бил по-топъл, докато декември е бил значително по-студен, което е довело до по-голямо потребление.

Подобно мнение изрази и заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов. Той посочи, че основната причина за по-високите сметки през този отоплителен сезон е по-голямото индивидуално потребление, породено от по-ниските температури през януари в сравнение със същия период на миналата година.

Ненов обърна внимание и на състоянието на сградния фонд, като подчерта, че енергийната ефективност на жилищата също оказва влияние върху разхода на електроенергия.

Министерството на енергетиката е извършило извънредни проверки на около 1000 електромера, избрани на случаен принцип. В някои случаи са установени технически проблеми, свързани с безопасността на измервателните устройства, но те не са причина за отчетените високи сметки. Там, където са открити технически неизправности, те вече са отстранени, а сметките на засегнатите клиенти ще бъдат коригирани.

