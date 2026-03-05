Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от 4 март, главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен на длъжност директор на Главна дирекция „Национална полиция“.

От септември 2022 година до момента той беше заместник-директор на ГДНП. Новият ръководител на Националната полиция беше представен пред служителите ѝ лично от замeстник-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Пред състава на ГДНП зам.-министър Анчев отбеляза, че най-важното е „заедно да работим така, че да гледаме в очите децата и родители си с достойнство”.

Цветан Пировски е новият директор на Областната дирекция на МВР във Варна

Изпълняващият длъжността главен секретар заяви, че отговорността за провеждане на законосъобразни и честни избори е на целия състав на МВР и е вменена от закона. Той допълни, че в тази връзка ръководството на МВР е решило да гласува доверие на главен комисар Пармаков и екипа, който той ще си избере. На свой ред главен комисар Емил Пармаков благодари за оказаното му доверие да ръководи Главна дирекция „Национална полиция“ и заяви готовност да продължи активна работа по заложените приоритети на МВР и правителството.

Припомняме, че в четвъртък от поста директор на Главна дирекция „Национална полиция“ беше освободен Захари Весков.