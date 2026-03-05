Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще смени министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем и ще номинира на нейно място републиканеца сенатор от Оклахома Маркуейн Мълин, пише AP.

Съобщението бе публикувано в социалните мрежи от Тръмп в четвъртък, два дни след изслушването на Ноем в Конгреса, където тя беше подложена на въпроси както от демократи, така и от републиканци.

Президентът уточни, че Ноем ще бъде назначена за „Специален пратеник за Щита на Америка“, нова инициатива за сигурност, която ще се фокусира върху Западното полукълбо.

Кристи Ноем е първият член на кабинета, който напуска поста по време на втория мандат на Тръмп. Нейният мандат като министър бе белязан от противоречия, свързани с прилагането на имиграционната политика на администрацията, която предизвика протести и съдебни дела.

Ноем бе критикувана заради строгите имиграционни мерки, включително след смъртта на двама протестиращи в Минесота от служители на имиграционните служби. Освен това тя беше разкритикувана за начина, по който министерството е изразходвало милиардите долари, предоставени от Конгреса.

Недоволството от управлението на Ноем, особено във връзка с имиграционната политика и реагирането при бедствия, доведе до нейното освобождаване. По време на изслушванията в Конгреса тя бе остро критикувана от демократи и от някои републиканци.

Номинацията на Мълин подлежи на одобрение от Сената. Според федералния закон за временни назначения той може да заеме длъжността временно, докато номинацията му се разглежда официално.

Редактор: Ралица Атанасова