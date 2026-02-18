Учителка по специално образование от град Савана, щата Джорджия, загина, след като автомобилът ѝ бил блъснат от мъж, който се опитвал да избяга от служители на американската Имиграционна и митническа служба, съобщиха властите.

Пътният инцидент станал в понеделник сутринта, когато агенти на ICE се опитали да спрат автомобил, управляван от 38-годишния гватемалец Оскар Васкес Лопес. По данни на властите мъжът имал издадена заповед за депортиране и бил обект на операция по арест.

Имиграционните власти задържаха четири деца в Минеаполис

Вместо да спре, Лопес предприел рязък обратен завой и преминал на червен светофар, след което се ударил в автомобила на учителката, която пътувала към работното си място. Сблъсъкът станал близо до училище в Савана. Жената била откарана по спешност в болница, но починала от получените тежки наранявания. Местните власти съобщиха, че тя била уважаван преподавател по специално образование и дългогодишен служител в училищната система.

След катастрофата Васкес Лопес бил арестуван. Срещу него са повдигнати няколко обвинения, включително причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, безразсъдно шофиране, управление на автомобил без валидна шофьорска книжка и неспазване на пътни знаци.

Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

От Имиграционната и митническа служба потвърдиха, че нейни служители участвали в операцията, но подчертаха, че опитът за бягство довел до трагичния инцидент.

Редактор: Цветина Петкова