Опит за убийство е извършен вечерта на 8 март в старозагорското село Обручище. По първоначална информация 36-годишен мъж преследвал бившата си съпруга с автомобил и умишлено я прегазил няколко пъти.

Според разследването жената била на гости при свои роднини. Бившият ѝ мъж отишъл да я потърси и двамата се срещнали наблизо. Обвиняемият започнал скандал, настоявайки за възобновяване на връзката им. Тя отказала и се опитала да избяга към къщата на роднините си. Симеон се качил в автомобила си и умишлено я блъснал няколко пъти. След това извършителят напуснал местопрестъплението. Малко по-късно бил установен и задържан от полицията.

На място били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалата 29-годишна жена е транспортирана в болница, където е настанена за лечение. Лекарите съобщават, че тя е с тежки наранявания, множество счупвания на таза и с опасност за живота.

Заподозреният е задържан. При направения тест той е дал положителна проба за марихуана. Той и бившата му съпруга имат две малолетни деца.