В понеделник бяха извършени кадрови промени в ръководствата на две областни администрации – Ловеч и Благоевград.

⇒ Област Ловеч

Със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров заместник областният управител на Ловеч Нели Читинова е освободена от поста, считано от днес. Тя заемаше тази позиция от август 2023 г., като преди това бе главен експерт „Човешки ресурси” в същата администрация. След освобождаването си Читинова се завръща на предишната си длъжност, предаде кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

След смените на областните управители и полицейски шефове – какъв ще е ефектът

За нов заместник областен управител на Ловеч е назначена Диляна Пиронкова. Припомняме, че от 23 февруари областен управител на Ловеч е Поля Върбанова, която зае мястото на Дора Стоянова.

⇒ Област Благоевград

На длъжността заместник областен управител на Благоевград са назначени Дарин Боянов Кацарски и Радослав Иванов Динев, предаде кореспондентът на БТА Десислава Велкова.

Новоназначените заместник областни управители ще подпомагат дейността на областния управител при осъществяването на държавната политика в региона и координацията между държавните институции и местната власт.

По-рано днес от длъжност бе освободен Христо Ангелов, който заемаше поста заместник областен управител на Благоевград от октомври 2023 г.

Редактор: Мария Барабашка