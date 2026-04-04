Снимка: БТА
-
Композицията е дерайлирала
Нов инцидент на релсите. Бързият влак Русе–Пловдив се вряза в тонове скална маса и дерайлира. Това се случи тази сутрин в участъка между Царева ливада и Трявна. Сигнал за инцидента е получен около 8:05 ч.
В композицията са пътували общо 65 човека. Четирима от пътниците са пострадали. Без опасност за живота са.
Експерти казват, че инцидентът по чудо се е разминал без жертви.
„Локомотивът се качи върху скалата и се обърна. Самият влак спря много рязко”, разказаха свидетели.
Дерайлиралият влак е успял да спре буквално на 2 метра от друга голяма опасност – мост и пълноводната река Тревненска. Единствено бързата реакция на машинистите, които са задействали аварийната спирачка, е предотвратила най-лошия сценарий.
Мъжете в локомотива видели падналите камъни на 50 метра след завой.
„Това показва тяхното ниво на професионална подготовка и своевременните реакции за предотвратяване на по-тежки ситуации”, обясни Бойчо Скробански от Националния борд за разследване на произшествия.
Ударът е бил толкова силен, че 43-годишният локомотив е изцяло унищожен.
За по-малко от 24 часа това е вторият инцидент с пътнически влак, дерайлирал заради свлачище.
„ Това трябва да бъде много сериозен сигнал и да светнат червените лампи на ръководителите в железопътната инфраструктура. Но това не бива да продължава и трябва да се вземат, според мен, най-бързи мерки от всякакви нива, включително и от Националния орган по безопасност”ы каза още Скробански.
След дъждовете все повече свлачища се активизират. „Ситуацията никак не е добра. Може би Господ ще ни опази без жертви”, коментира Скробански.
Последвайте ни