Нов инцидент на релсите. Бързият влак Русе–Пловдив се вряза в тонове скална маса и дерайлира. Това се случи тази сутрин в участъка между Царева ливада и Трявна. Сигнал за инцидента е получен около 8:05 ч.

В композицията са пътували общо 65 човека. Четирима от пътниците са пострадали. Без опасност за живота са.

Експерти казват, че инцидентът по чудо се е разминал без жертви.

„Локомотивът се качи върху скалата и се обърна. Самият влак спря много рязко”, разказаха свидетели.

Дерайлиралият влак е успял да спре буквално на 2 метра от друга голяма опасност – мост и пълноводната река Тревненска. Единствено бързата реакция на машинистите, които са задействали аварийната спирачка, е предотвратила най-лошия сценарий.

Мъжете в локомотива видели падналите камъни на 50 метра след завой.

„Това показва тяхното ниво на професионална подготовка и своевременните реакции за предотвратяване на по-тежки ситуации”, обясни Бойчо Скробански от Националния борд за разследване на произшествия.

Ударът е бил толкова силен, че 43-годишният локомотив е изцяло унищожен.

За по-малко от 24 часа това е вторият инцидент с пътнически влак, дерайлирал заради свлачище.

„ Това трябва да бъде много сериозен сигнал и да светнат червените лампи на ръководителите в железопътната инфраструктура. Но това не бива да продължава и трябва да се вземат, според мен, най-бързи мерки от всякакви нива, включително и от Националния орган по безопасност”ы каза още Скробански.

След дъждовете все повече свлачища се активизират. „Ситуацията никак не е добра. Може би Господ ще ни опази без жертви”, коментира Скробански.