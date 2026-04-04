Повишаването на температурите, дължащи се на изменението на климата, може директно да намали физическата активност и да увеличи риска от преждевременна смърт. До това заключение стигнаха изследователи след анализ на данни от 156 държави за периода 2000 до 2022 г. Резултатите бяха публикувани в The Lancet Global Health, предава БГНЕС.

Учените установиха, че всеки допълнителен месец с температури над 27,8 градуса води до увеличаване на дела на физически неактивните хора с приблизително 1,4. Ефектът е особено изразен в страните с ниски и средни доходи, където жегата ограничава по-сериозно възможностите за спорт и ежедневни дейности.

Прогнозите са, че физическата неактивност ще продължи да нараства до 2050 г., особено в тропическите региони. Това може да доведе до стотици хиляди допълнителни смъртни случаи годишно и значителни икономически загуби поради намалена производителност и увеличено натоварване на здравните системи.

Авторите подчертават, че проблемът изисква нови решения: от адаптиране на градовете към топлината и създаване на достъпни, климатизирани спортни пространства до обучение на обществеността за рисковете. В противен случай изменението на климата може да се превърне не само в екологична, но и в сериозна заплаха за глобалното здраве.

