Израел предприе нови удари в Ливан тази сутрин, съобщиха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), цитирани от ДПА. "ЦАХАЛ започна да нанася удари по инфраструктурни обекти в Бейрут", посочиха военните в публикация в Telegram. От ЦАХАЛ добавиха, че през изминалата нощ Иран е подложил Израел на няколко ракетни атаки.

Междувременно в Техеран жителите на северните и западните квартали на града съобщиха за взривове.

В отговор на американско-израелските нападения, започнали на 28 февруари, Иран атакува страните от Залива, които смята за съюзници на САЩ.

Иран съобщи, че е свалил американски изтребител

През изминалата нощ гражданите в Бахрейн бяха призовани да се скрият в бомбоубежищата, а в Дубай отломки от прехванати въздушни цели паднаха върху фасадите на сгради при два отделни случая. Няма данни за жертви и ранени, посочиха властите.

Редактор: Дарина Методиева