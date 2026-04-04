Куба започна да освобождава затворници под натиска на Съединените щати. Властите в Хавана обявиха ден по-рано, че ще пуснат над 2 000 души.

В официалното съобщение се казва, че помилванията са „хуманитарен жест във връзка със Страстната седмица". Не се споменава за нарастващия натиск от страна на Вашингтон, но Щатите обявиха, че ще следят дали сред освободените са хората, които считат за политически затворници.

Тръмп променя позицията си за петролните доставки за Куба

Помилванията започнаха когато Вашингтон позволи на танкер с руски петрол да достави на Куба ключовата суровина.

Редактор: Никола Тунев