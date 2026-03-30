Руски танкер се приближава към Куба с така необходимия петрол
Американският президент Доналд Тръмп даде сигнал, че променя позицията си за блокирането на петролните доставки за Куба. Той заяви, че няма проблем с това, която и да е държава да изпраща суров петрол, докато руски танкер се приближава към кубинско пристанище с така необходимата доставка.
Според данни за проследяване на плавателни съдове, санкциониран руски кораб, част от сенчестия флот на страната, се очаква да пристигне днес в Куба.
След оказания натиск от САЩ: Недостигът на гориво парализира транспорта в Куба
Икономиката на островната страна е почти спряла заради наложената от Вашингтон петролна блокада. САЩ прекъснаха износа на венецуелски петрол за Куба след свалянето от власт на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари, а Тръмп заплаши да наложи наказателни мита на всяка друга държава, която изпраща суров петрол за Куба.
