По улиците на Куба се движат все по-малко автомобили, а авиокомпании вече намаляват полетите до острова заради липсата на самолетно гориво. Страната страда от сериозен недостиг на петролни доставки, което задълбочава и без това тежката икономическа ситуация. За това съобщава кореспондентът на CNN Патрик Опман от Хавана.

Кризата се изостря, след като администрацията на Доналд Тръмп обяви, че страните вече не могат да изпращат гориво на кубинското правителство с аргумента, че Куба представлява заплаха за националната сигурност на Съединените щати. Оттогава насам доставките на петрол практически са спрели, а последствията стават все по-видими.

Мексико спира доставките на петрол за Куба

Липсата на гориво ограничава транспорта в страната и затруднява ежедневието на населението. В същото време авиокомпаниите съкращават полетите си, тъй като не могат да зареждат самолетите си за обратния път. Очакванията са това да доведе до спад в туристическия поток – сериозен удар за икономика, която разчита в значителна степен на приходите от туризъм.

Мексико изпраща хуманитарна помощ, включително стотици тонове храна, но към момента не предоставя петрол. Според информацията това се случва под натиска на Съединените щати. Междувременно Кремъл заяви, че Куба е изправена пред сериозна криза, а кубинското правителство – традиционен съюзник на Москва – изпитва тежки затруднения заради това, което руската страна определя като „задушаваща хватка“ от страна на американската администрация.

Куба представи план за защита на основни обществени услуги и разпределение на горивата

Въпреки нарастващото напрежение, диалогът между Вашингтон и Хавана продължава. Водят се преговори, но остава неясно дали ще бъде постигнато споразумение. Според информацията американското правителство настоява за политически промени в Куба, включително оставка на настоящото ръководство и организиране на нови избори с реален политически избор. Това са искания, които кубинското правителство досега не е склонно да приеме. Ситуацията поражда и притеснения сред политическите затворници и техните семейства, които се опасяват от допълнителна нестабилност.

Редактор: Дарина Методиева