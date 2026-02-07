Куба представи широкообхватен план за защита на основни обществени услуги и разпределение на горивата. Вашингтон се заканва да отреже доставките на петрол за карибския остров. Куба вече страда от недостиг на храна, гориво и лекарства.

Куба засилва военната си готовност като средство за възпиране на САЩ

Няколко министри заявиха, че мерките ще гарантират доставките на гориво за ключови сектори, включително селското стопанство, образованието, водоснабдяването и здравеопазването. Тонът беше приповдигнат, но правителството призна, че ще има ограничения по бензиностанциите, страната трябва да разчита повече на възобновяема енергия за напояването и на животинска сила за обработка на ниви.