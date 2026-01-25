Президентът на Куба Мигел Диас-Канел каза, че военната готовност на страната му е средство за възпиране на евентуална агресия от страна на САЩ, предаде "Франс прес".

"Най-добрият начин да се избегне агресия е империализмът (на САЩ) да бъде принуден да калкулира каква ще бъде цената за агресия срещу страната ни", заяви кубинският президент на военно учение с танкове на въоръжените сили.

Тръмп призова Куба да сключи сделка, преди да е станало твърде късно

"А това зависи до голяма степен от нашата подготвеност за такъв тип военни действия", каза още Мигел Диас-Канел, облечен във военна униформа. Изявлението му бе излъчено по кубинската телевизия.

Президентът на Куба бе придружен на събитието от министъра на Революционните въоръжени сили генерал Алваро Лопес Миера и от други високопоставени кубински представители.

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Американският президент Доналд Тръмп засили заплахите си срещу Куба след атаката срещу Каракас и залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, който беше основният съюзник на Хавана.

Редактор: Румен Лозанов