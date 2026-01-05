Режимът в Куба изглежда готов да падне след американската военна операция във Венецуела, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Говорейки пред репортери на борда на самолета си Air Force 1, Тръмп се аргументира, че на комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно да се задържи без венецуелския петрол.

Временният президент на Венецуела призова за балансирани и уважителни отношения със САЩ

"Не мисля, че ще е необходимо да действаме", продължи той, имайки предвид американска военна операция в Куба. Тръмп добави, че в тази страна, обхваната от тежка криза, изглежда, всичко се разпада.

Венецуела на президента Николас Мадуро, който бе отведен от американски военни в Ню Йорк, за да бъде съден по обвинения в наркотероризъм, бе основният съюзник в Латинска Америка на Куба.

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Тръмп обяви още, че много кубинци, охранявали Мадуро, са били убити при американската операция.

Малко след това обаче кубинското правителство обяви, че при "престъпната атака", извършена от САЩ във Венецуела, са били убити 32 граждани на Куба - военни и служители на Министерството на вътрешните работи. То обяви двудневен траур в страната.

По последни данни при операцията са загинали около 80 души, като броят може да нарасне. Значителна част от жертвите са бодигардове и хора от най-близкото обкръжение на Мадуро.

Причината за смъртта им се свързва с въоръжени сблъсъци по време на операцията и опитите за защита на президентската резиденция.

Арестът предизвика вълна от реакции. Във Венецуела се разиграха редица сцени на радост и спонтанни събирания по улиците, докато синът на Мадуро призова неговите привърженици също да излязат и да защитят режима. В редица държави по света се проведоха протести пред американски посолства.

Според журналиста от клуб Z Момчил Инджов, операцията разкрива дълбоки вътрешни пробойни в режима.

„Това, че Мадуро не е стигнал дори до бункера си, показва колко неефективна и разядена е цялата система за сигурност“, коментира Инджов в "Здравей, България".

По думите му е малко вероятно подобна акция да бъде успешна без вътрешно съдействие.

„Аз съм напълно убеден, че има предателство отвътре – както от армията, така и от най-близкото обкръжение на Мадуро“, заяви той.

Инджов постави събитията и в контекста на дълбоката социално-икономическа криза във Венецуела.

„Тоталната бедност вече обезсмисля дори лоялността на охраната и армията. Хората не виждат защо да бранят тази власт“, подчерта журналистът.

Повече вижте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова