Снимка: АП/БТА
Досегашният вицепрезидент Делси Родригес бе утвърдена на поста в деня, в който американските въоръжени сили плениха Мадуро
Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова за балансирани и основаващи се на уважение отношения със Съединените щати.
Родригес бе утвърдена на поста от Върховния съд на Венецуела в събота - деня, в който американските въоръжени сили плениха президента Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде съден.
Върховният съд на Венецуела разпореди Делси Родригес да поеме временно президентските функции
"Смятаме за наш приоритет да се движим към балансирани и основаващи се на уважение международни отношения между Съединените щати и Венецуела", написа в "Телеграм" Родригес. Тя призова правителството на САЩ да работят заедно по програма за сътрудничество, фокусирана върху общото развитие.
По-рано Тръмп каза, че за него е по-важно "да оправи положението" във Венецуела, отколкото в страната да бъдат произведени избори. "Работим с хората, които току-що положиха клетва", заяви той на борда на своя самолет Air Force 1, имайки предвид именно Родригес.
В интервю за списание "Атлантик", президентът на САЩ обаче предупреди, че новият лидер на Венецуела може да плати по-висока цена от сваления си предшественик, ако не направи това, което е правилно.
Тръмп добави, че Съединените щати щe контролират ситуацията във Венецуела.
"Нуждаем се от достъп до петрола и до други ресурси, които ни позволяват да възстановим страната им. Виждате, че Куба е на прага на краха. Не знам дали ще успеят да се задържат. Но Хавана вече няма приходи. Всичките им приходи идваха от венецуелския петрол. Сега не получават нищо от това. И буквално е на прага на краха", смята Тръмп.
