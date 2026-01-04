Конституционната камара на Върховния съд на Венецуела разпореди в събота вицепрезидентът Делси Родригес да поеме временно изпълнението на длъжността президент на страната в отсъствието на държавния глава Николас Мадуро, който беше задържан по-рано при операция на американските военни сили, предаде "Ройтерс".

В решението си съдът посочва, че Родригес ще изпълнява функциите на „президент на Боливарската република Венецуела“, с цел да бъде гарантирана административната приемственост и цялостната защита на държавата.

Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му

Съдиите допълват, че предстои допълнително разглеждане на ситуацията, за да бъде определена приложимата правна рамка, която да осигури непрекъснатостта на държавното управление, функционирането на правителството и защитата на националния суверенитет в условията на принудително отсъствие на президента на републиката.

Решението е взето след задържането на Мадуро рано сутринта в събота, което доведе до бързо развитие на институционална и политическа криза в страната.

