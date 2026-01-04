Венецуелският президент Николас Мадуро е пристигнал вечерта на 3 януари на военна база в Съединените щати и впоследствие е бил транспортиран до Ню Йорк, след като е бил задържан от американски сили в Каракас, предаде АФП.

Агенти на ФБР са обкръжили Мадуро при слизането му от самолет на правителството на САЩ и са го ескортирали бавно по пистата на обект на Националната гвардия в щата Ню Йорк.

САЩ нанесоха удари по Венецуела, заловиха и екстрадираха Мадуро

След това левият лидер е бил превозен с хеликоптер до Манхатън, където го е очаквало засилено полицейско присъствие.

63-годишният Мадуро е трябвало първо да бъде отведен в офисите на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ, а след това – в Метрополитънския център за задържане, федерален затвор в Бруклин, съобщават американски медии.

Същият арест е мястото, където рапърът Шон „Диди“ Комбс беше задържан по време на процеса срещу него миналата година.

Мадуро и съпругата му предстои да се явят пред съдия в Ню Йорк на дата, която засега не е уточнена. Срещу тях са повдигнати обвинения за „нарко-тероризъм“, внос на тонове кокаин в Съединените щати и притежание на незаконни оръжия.

Белият дом разпространи видеозапис в социалната мрежа X, на който се вижда как Мадуро, окован с белезници и ескортиран от служители на Агенцията за борба с наркотиците (Drug Enforcement Administration – DEA), преминава по коридор в сграда на федералните власти. В официалния акаунт Rapid Response на Белия дом кадрите бяха придружени от коментара „Perp walked“ – израз, използван в САЩ за публично извеждане на заподозрян след арест.

Според информация на американските медии за времето на предварителното си задържане Мадуро ще бъде настанен в „Метрополитън детеншън сентър“ (Metropolitan Detention Center) в квартал Бруклин – федерален затвор в Ню Йорк.

В 12-секундния видеоклип Мадуро е облечен с черно горнище с качулка, черни панталони и черни чехли и чорапи, докато върви, придружаван от двама агенти на агенцията. По време на извеждането се чува да казва: „Лека нощ! Честита Нова година“.

Редактор: Мария Барабашка