Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че временният лидер на Венецуела Делси Родригес ще плати „много висока цена“, ако не сътрудничи на Вашингтон, след като американски сили задържаха и арестуваха нейния предшественик Николас Мадуро.

„Ако не направи това, което е правилно, тя ще плати много висока цена, вероятно по-висока от тази на Мадуро“, каза Тръмп пред списание "The Atlantic" в кратко телефонно интервю.

Американски сили атакуваха Каракас в ранните часове на 3 януари, като бомбардираха военни цели и изведоха тайно Мадуро и съпругата му, за да бъдат изправени пред федерални обвинения за наркотрафик в Ню Йорк.

Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му

Администрацията на Тръмп заяви, че е готова да работи с останалата част от правителството на Мадуро, стига целите на Вашингтон да бъдат изпълнени, включително осигуряване на достъп за американски инвестиции до огромните венецуелски запаси от суров петрол.

Предупреждението на републиканеца дойде в момент, когато Родригес беше утвърдена за временен президент от Върховния съд на Венецуела и от военните власти.

На 3 януари, след американския рейд срещу столицата Каракас, тя зае твърда и предизвикателна позиция, като заяви, че Мадуро е единственият легитимен лидер на страната.

Тръмп отдавна води кампания срещу изграждането на нации и смяната на режими от страна на САЩ в чужбина.

Редактор: Габриела Павлова