Снимка: gettyimages
Временният президент Делси Родригес назначи за съпредседатели брат си и външния министър
Временният президент на Венецуела Делси Родригес създаде комисия, чиято задача е да работи за освобождаването на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, които бяха отстранени от власт от американски сили, предаде АФП.
Родригес назначи за съпредседатели на комисията своя брат Хорхе Родригес – председател на Националното събрание, и външния министър Иван Хил.
Временният президент на Венецуела призова за балансирани и уважителни отношения със САЩ
В състава на комисията ще участва и министърът на информацията Фреди Нанес, се посочва в официалното съобщение.
Обвинен в наркотрафик и тероризъм, Мадуро беше задържан на 3 януари и настанен в затвор в Ню Йорк, като се очаква да се изправи пред съда на 5 януари.Редактор: Цветина Петкова
