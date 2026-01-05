Временният президент на Венецуела Делси Родригес създаде комисия, чиято задача е да работи за освобождаването на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, които бяха отстранени от власт от американски сили, предаде АФП.

Родригес назначи за съпредседатели на комисията своя брат Хорхе Родригес – председател на Националното събрание, и външния министър Иван Хил.

В състава на комисията ще участва и министърът на информацията Фреди Нанес, се посочва в официалното съобщение.

Обвинен в наркотрафик и тероризъм, Мадуро беше задържан на 3 януари и настанен в затвор в Ню Йорк, като се очаква да се изправи пред съда на 5 януари.

