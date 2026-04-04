Малко преди да получи инсулт, футболистът прави последната си телевизионна изява пред Красимир Боев
Днес България отдава последна почит на един от най-големите си футболни герои – Борислав Михайлов. Поклонението се състоя в столичния храм Света София, където близки, приятели и почитатели се сбогуваха с легендарния вратар.
Малко преди да получи инсулт, Михайлов дава и последното си телевизионно интервю за NOVA. Разговорът е с журналиста Красимир Боев, който днес си спомни за срещата им. „Това беше последното му интервю – случи се броени дни преди да получи инсулт“, разказа Боев. По думите му, в деня на разговора Михайлов е изглеждал спокоен и в добро състояние.
Журналистът си спомня и за характерното чувство за хумор на футболиста: „Каза ми – дай да действаме по-бързо, че жена ми ме чака долу“. В думите му имало шега, но и онзи респект, който Михайлов винаги е будил. „Той трябва да остане в историята като велик футболист“, допълни Боев.
