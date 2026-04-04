Младеж на 14 години е загинал при пожар в Сливен, пострадала е 43-годишната му майка. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР на сайта на ведомството.

Трагедията се е разиграла в апартамент в жилищна кооперация в кв. „Сини камъни“. Снощи малко преди 22:00 часа съседите усещат дима и започват да търсят от кой точно апартамент излиза той. Намират го и звънят на майката, тъй като никой не им отваря. Оказва се, че тя в този момент не е вътре, но идва бързо. Влиза въпреки големия дим вътре.

Пристигналите на място пожарникари след това установяват, че 14-годишното дете, което е с аутизъм, е починало, а майката е тежко обгазена.

След приключването на гасенето апартаментът е запечатан, а разследването първо трябва да установи точните причини за пожара.

Пострадалата жена е в стабилно състояние и без опасност за живота, съобщиха от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Д-р Иван Селимински“ – Сливен, предаде кореспондентът на БТА в града Велина Василева. 43-годишната е приета в Отделението по реанимация заради вдишване на газове и дим.