Семейство пострада тежко след взрив на газова бутилка в сливенското село Глушник. Сигнал за инцидента е подаден в 4:20 часа в четвъртък. След взрива избухнал и пожар. На помощ на пострадалите веднага се притекли съседи.

Ранените са с множество изгаряния и бяха транспортирани с два медицински хеликоптера до УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.