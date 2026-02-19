Снимка: iStock/ Видео: Благой Бекриев, NOVA
Те бяха транспортирани до Пловдив с медицински хеликоптери
Семейство пострада тежко след взрив на газова бутилка в сливенското село Глушник. Сигнал за инцидента е подаден в 4:20 часа в четвъртък. След взрива избухнал и пожар. На помощ на пострадалите веднага се притекли съседи.
Ранените са с множество изгаряния и бяха транспортирани с два медицински хеликоптера до УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.
