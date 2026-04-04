История с щастлив край от Нова Зеландия развълнува хиляди хора по света. След драматичен инцидент, при който туристка пада от 55-метров водопад на Южния остров, нейното куче остава изоставено в дивата природа. Дни по-късно обаче, благодарение на усилията на много хора, бордър колито Моли отново е при стопанката си.

Всичко започва на 24 март, когато Джесика Джонстън е открита ранена и евакуирана. В бързината кучето ѝ остава в района на дефилето Хокитика, край река Арахура. Въпреки тежките условия, Моли оцелява сама в продължение на дни – гладна и изтощена.

Случаят трогва хора от цялата страна, които събират над 11 000 новозеландски долара, за да бъде организирано издирване. В спасителната акция се включва пилотът Мат Нютън от Precision Helicopters New Zealand, заедно с екип от доброволци, ветеринарна сестра и спасителното куче Бинго.

След няколко неуспешни опита, решаваща се оказва операция с термовизионна техника. „Открихме я за около час – първо на термокамерата, после и с просто око“, разказва Нютън. Хеликоптерът се снижава достатъчно, за да може Бинго да доближи Моли и да я успокои. Малко след това кучето доброволно се качва на борда – видимо изтощено, но спокойно.

Според спасителите Моли е оцеляла, като вероятно е ловувала дребни диви животни. „Държа се прекрасно и беше истински щастлива, че я спасихме“, допълни пилотът.

Най-емоционалният момент идва часове по-късно – когато Моли и Джесика отново се срещат.

Редактор: Дарина Методиева