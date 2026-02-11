Пожарникари спасиха ловно куче от удавяне в района на река Широколъшка в Родопите, съобщават от Ловно-рибарско дружество „Девин“. Докато преследвало дивеч, кучето се озовало в опасен участък между бушуващите води на реката и отвесни скали. Животното заплело повода си и останало в безпомощно състояние няколко дни.

След подаден сигнал на помощ се притекъл екип на районната противопожарна служба в Девин. Спасителите извели кучето след сложна спасителна акция при реален риск за собствената им безопасност. В социалните мрежи от Ловно-рибарското дружество са публикували видео от акцията с благодарности към екипа, спасил кучето.