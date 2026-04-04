Във времена на бездушие и отчужденост, погромът върху ценностите се усеща най-силно в очите на тези, които ще наследят от нас този свят - в очите на децата. А сблъсъкът на световете често е свързан с истински трагедии. Това е основа на спектакъла „Даскалът“, в чиято роля се превъплъщава Валентин Танев.

В забързаното време на 21 век, където хората спряха да си говорят, а общуват през черните огледала на телефоните си, когато социалните мрежи са на път да заместят истинския контакт, а омразата е на път да овладее умовете и душите ни, един учител за пореден път влиза в клас. Срещу него обаче застават неговите ученици, които отричат живота, описван в книгите. Те са от другото, модерното време – когато да унищожаваш и разрушаваш е далеч по-привлекателно отколкото да се бориш да създаваш и изграждаш. На този учител са му втръснали пороците, които днес се налагат като новото нормално. И решава да направи фатална крачка. Избива собствените си ученици. Това е част от спектакъла „Даскалът” по текста на белгиеца Жан-Пиер Допан.

За фаталните крачки, които човек прави, възмутен от духовния разпад, който го заобикаля – гледайте в интервю на Любо Огнянов с актьора Валентин Танев.