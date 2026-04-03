Сигналите, подадени към МВР, са 979

170 са вече задържаните за нарушения на изборния процес, а сигналите, подадени към МВР, са 979. В Ямбол главният секретар Георги Кандев даде подробности за схемите за купуване на гласове, включително за случай с участието на държавен служител.

Към настоящия момент засичаме и да се предлагат фалшиви евро за купуване на гласове. Това е една от новите схеми, които наблюдаваме към момента. Днес имаме един държавен служител, който си е позволил да злоупотреби с доверието на гражданите, които се ползват от програмите на социалното министерство. По този случай имаме образувано досъдебно производство и имаме задържано лице”, заяви и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking