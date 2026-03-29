Купуването на гласове не е битка само на служебното правителство, а на цялото общество. И единственият начин, по който ще разберем дали я печелим, е когато видим активността на гражданите по време на вота. Ако видим, че те гласуват масово, спокойни са и знаят че техният глас ще бъде преброен и ще тежи – тогава ще знаем, че сме спечелили тази битка. И мисля, че заявките, които правят с действията си главният секретар, вътрешният министър и МВР – отиват в правилната посока. Ние не мерим в брой арести, а по доверието, което създаваме у гражданите. Това заяви в предаването "На Фокус" служебният премиер Андрей Гюров, коментирайки акциите срещу нарушаването на изборните права на гражданите и арестите, свързани с купуване на гласове от последните седмици.

Според него доверието на българските граждани се е засилило. Това се вижда по сигналите - когато хората имат доверие в институциите, те са открити, споделят информация и очакват действия. И именно това наблюдаваме - над десеткратно увеличение на сигналите, конкретни действия и реални резултати", подчерта той.

И даде пример със заловената преди ден руска гражданка, която предлагала пари за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори. "Тук не говорим за отделни избиратели, а за цели избирателни секции, които се купуват, за да се осигурят определен брой гласове. Това трябва да бъде прекъснато", категоричен е министър-председателят.

Гюров изтъкна, че на миналите избори се оказало, че нарушенията са били именно в цели секции: "И най-интересното е, че институциите нехаят за това. Нямаше превантивни действия на МВР, нито арести, да не говорим за последствия в прокуратурата".

По думите му имаме сериозен институционален проблем с прокуратурата. "И това е ясно не само на нас, но и на българските граждани. Нашата работа е сигналът да стигне до прокуратурата. Но трябва да е ясно какво се случва там. както в случая със задържания кмет за нарушаване на изборните права на гражданите. Било му е повдигнато обвинение, но само час по-късно постановлението е променено и същият кмет е извикан като свидетел. Въпросът е кой и защо е променил мнението на прокуратурата в рамките на час?", попита министър-председателят.

Той изъкна, че много хора "се опитват да ни убеждават, че е невъзможно да се преборим със завладяната държава. "Но нашето правителство - с начина, по който работи, и примерът, който даваме - се опитваме да покажем, че това не е така. Обсъждахме много в рамките на служебния кабинет 150-годишнината от Априлското въстание и поведението ан нашите възрожденци. Ако те бяха повярвали, че системата не може да бъде променена - ние сега нямаше да бъдем тук", заяви Гюров. И допълни: "Но тези хора тогава са повярвали, че техните действия, макар и да не могат да стигнат докрай, ще имат ефект. Те ще променят нагласите у хората, за да могат те да повярват в собствените си сили, да излязат да гласуват и със своите действия да променят по-нататък съдбата си".

"В служебния кабинет се усещаме като опълченци. Дори хора - наши близки, приятели, доброжелатели, казват: „Вие как влязохте в това нещо! Какви неща ще ви се случат?“. И се случват постоянно. Всички виждат атаките към цялото служебно правителство, особено към вътрешния министър, към министър Янкулов и към мен", изтъкна той.

Но беше категоричен, че това, което се вижда ясно е, че "някои хора силно се страхуват от това в страната да има честни избори". "Затова атаките са целенасочени и насочени точно към определени хора. Но виждам в това и положителна страна", посочи премиерът.

И обясни, че: "Когато съставихме правителството, едната от основните цели, която обсъдихме с всички министри, беше то да зададе нов облик на управлението, да зададе нов стандарт. Фактът, че сега тези хора ни атакуват, показва само, че маските са паднали. Виждат се действията на правителството, вижда се промяна в отношението към гражданите и към институциите - това е силно застрашително за тези, които разчитат на завладяната държава и на завладените институции, а не на честните избори, за да могат да продължават да упражняват влиянието си".

Гюров даде пример със себе си и становището на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз отнсно казуса с неговото отстраняване от БНБ и легитимността му като премиер.

"Мисля, че отговорът е много ясен, без да навлизаме в сложната юридическа страна на въпроса. Никъде в становището на генералния адвокат няма информация дали съм правилно или неправилно отстранен. Дори ако търсим информацията, тя е точно в обратната посока", подчерта министър-председателят.

И подчерта: "Въпросът отново е как в централна емисия на национална медия се излиза с първа новина, с думи, които никъде не съществуват в становището на генералния адвокат, но за сметка на това са част от позицията на политически лидер, санкциониран по списъка "Магнитски" от наши приятелски и съюзнически държави. Как става така, че национална телевизия показва в централната си емисия откровена лъжа като първа новина? И тук въпросът не е кое е правилно и кое е грешно. Ако повторим една лъжа сто пъти, дали тя ще стане истина? Както казва Тери Пратчет:"Докато истината си сложи обувките, лъжата вече е обиколила света". Това е основният въпрос - защо са тези атаки и кой позволява да се случват по този начин? Аз мога да потърся правата си по юридически път, но въпросът е кой ще потърси правата на всички български граждани за това, че национални институции изкривяват общественото мнение".

На въпрос свързва ли атаките срещу себе си с интервюто, което даде преди дни пред Euronews, в което застана срещу решението България да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп, Гюров отговори: "Дори не искам да ги свързвам. Всички действия на правителството показват какво искаме да постигнем и от коя страна на историята искаме да застанем. Тези атаки са полезни, защото дават на обществото възможност да разбере за каква битка става въпрос и от коя страна искат да застанат гражданите. Ние сме избрали своята страна. Сега българските граждани на 19 април да вземат своето решение".

Премиерът коментира и темата с поскъпването на горивата и мерките, които предприе служебният кабинет. "Цените все още не са достигнали нивата от 2022 година. От друга страна, самото ниво на цените в България е едно от най-ниските в Европа. Проблемът съществува, наблюдаваме го и веднага взехме мерки при първото покачване на цените, както и при задълбочаването на кризата", обясни той.

И подчерта, че целта е една - да се внесе покойствие чрез един цялостен пакет от мерки, насочен в няколко сфери. "Първо, имаме анализ на това как ситуацията може да се развие и в зависимост от дълбочината на кризата ще увеличаваме пакета, добавяйки допълнителни мерки, които да помогнат в съответната ситуация. Другото, което правим, е да насочим мерките точно там, където са най-необходими - към хората с най-голяма нужда и там, където можем да прекъснем още в зародиш инфлационната спирала. Приоритетните сектори, които идентифицирахме, са транспортът, енергетиката, храните, земеделието", обясни министър-председателят.

По думите му е създаден специален щаб, който работи на ежеседмична база и следи внимателно всички данни от Националната агенция за приходите, Националния статистически институт и Комисията за защита на потребителите, за да може адекватно и бързо да се вземат решения.

Гюров посочи, че фактът, че сме с удължен бюджет, е проблем, защото правителството е с вързани ръце. "Затова внимателно анализираме възможностите, обсъждаме с Европейската комисия и използваме ресурсите, които са налични веднага. Ако кризата се разрасне, можем да поискаме свикване на парламента за законодателни решения и нов бюджет", категоричен е той.

Редактор: Станимира Шикова