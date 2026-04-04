Войната в Иран навлиза във втория си месец на фона на нарастващо напрежение и заплахи за нови удари. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е възможно да бъдат атакувани ключови елементи от електроенергийната система на страната. Темата коментираха Васил Данов от Атлантическия съвет и журналистът Огнян Дъскарев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според Дъскарев целите на американската администрация са ясно дефинирани. „Целите на Тръмп са кристално ясни – премахване на иранската ядрена програма, унищожаване на производството на балистични ракети и дронове, както и ограничаване на влиянието на Иран в Близкия изток”, заяви той.

По думите му към тях се добавя и „прекратяване на убийствата на западни граждани от терористичния режим на Иран”.

Данов подчерта, че поведението на Техеран остава трудно предвидимо. „Режим, който е подложен на такива масирани удари, често действа нелогично. Изстрелването на ракети към съседни държави е по-скоро израз на страх и заплаха, отколкото на реална сила”, коментира той

Според експертите част от първоначалните цели на САЩ вече са постигнати, но конфликтът далеч не е към своя край. „Последиците от тази война ще се усещат дълго време и няма да бъдат овладени бързо”, предупреди Данов.

На международно ниво също се търсят решения. Съветът за сигурност на ООН обсъжда възможности за отваряне на морския път през Ормузкия проток. Около 40 държави вече са заявили намерение да търсят мирно решение, но остава неясно как точно ще бъде постигнато.

Дъскарев очерта възможните военни сценарии. „Ако бъдат ударени петте най-големи електроцентрали в Иран, това ще има катастрофални последици за страната”, заяви той.

По негови думи вътрешнополитическият натиск върху американския президент също играе роля. „Тръмп има избори, а една война трудно може да бъде предвидена и контролирана”, отбеляза Дъскарев.

От своя страна Данов коментира още и отношенията между САЩ и НАТО. „Тръмп може да предприеме различни действия, но не може еднолично да извади САЩ от НАТО. Това би изисквало решение на Конгреса и Сената. По-скоро виждаме опит за натиск върху съюзниците”, подчерта той.

Повече гледайте във видеото.