Земетресение през нощта в Афганистан уби осем членове на едно семейство в провинция Кабул, съобщи здравното министерство в събота. Трусът бил с магнитуд 5,8 според Геоложката служба на САЩ.

Говорителят на здравното министерство Шарафат Заман каза в съобщение до медиите, че дете на около две години е единственото оцеляло от домакинството, но е ранено.

Афганистан често е разтърсван от земетресения, особено по планинската верига Хиндукуш, близо до мястото, където се срещат Евразийската и Индийската тектонична плоча. През август земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер унищожи планински села и уби повече от 2200 души в Източен Афганистан, което го прави най-смъртоносния трус в новата история на страната.

