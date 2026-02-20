Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Хиндукуш, Афганистан. Според данни на Евро-Средиземноморски сеизмичен център то е станало в 17:39 ч. (местно време).

Трусът бил на дълбочина 87 километра. Епицентърът му се намира на около 111 километра източно-югоизточно от град Баглан, който е с население около 108 000 души, и на приблизително 40 километра северо-североизточно от Базарак, където живеят близо 65 000 души.

