Снимка: iStock
Трусът е регистриран в района на Хиндукуш
Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Хиндукуш, Афганистан. Според данни на Евро-Средиземноморски сеизмичен център то е станало в 17:39 ч. (местно време).
Трусът бил на дълбочина 87 километра. Епицентърът му се намира на около 111 километра източно-югоизточно от град Баглан, който е с население около 108 000 души, и на приблизително 40 километра северо-североизточно от Базарак, където живеят близо 65 000 души.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Евро-Средиземноморски сеизмичен център
