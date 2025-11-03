Повече от 20 души са загинали, а 320 са ранени при земетресение в Северен Афганистан, предаде „Ройтерс”. Трусът е бил със сила от 6,3 по Рихтер.

Информацията за броя на жертвите и пострадалите изнесе говорителят на здравното министерство Шарафат Заман, като уточни, че това са предварителни данни.

Официални лица предупредиха, че броят на жертвите може да се увеличи, тъй като спасителните екипи достигат до отдалечени села в най-засегнатите провинции Балх и Саманган.

Трусът е разрушил част от Синята джамия в град Мазари Шариф. Тя се счита за едно от най-свещените места в Афганистан.

Силно земетресение близо до бреговете Камчатка

Редактор: Ина Григорова