Автобус помете патрулки на паркинга пред районното управление в Горна Оряховица, научи NOVA. Няма пострадали хора, нанесени са само материални щети.

Автобусът е на междуградския транспорт между Велико Търново и Горна Оряховица и е бил на паркинга пред автогарата в града, която се намира до РУ на МВР. В него е имало четирима пътници, които са изчаквали часа на тръгване. Изведнъж превозното средство е тръгнало на собствен ход, без шофьор и се е спряло в два патрулни автомобила на полицията. По всяка вероятност се касае за техническа неизправност на автобуса и изпуснала ръчна спирачка.