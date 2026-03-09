Заместник-директорът на Национална компания железопътна инфраструктура напусна поста си. Нели Андреева обясни, че се разделя с компанията след 20 години в сектора, заради съмнителни назначения. Тя призова служебният премиер Андрей Гюров да направи проверка на назначенията на транспортния министър Корман Исмаилов. Той пък изпрати позиция до медиите, че борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки, а с факти.

"Допреди малко бях зам.-директор на НКЖИ. През последните 20 години работя в сферата на транспорта, в Министерството на транспорта и в дружествата, които са част от него. След последните скандални назначения в Националната компания вече нямам сили да вярвам, че нещо в сферата на дейност на Министерство на транспорта ще се подобри, а напротив - смятам, че проблемите ще се задълбочават. По всичко личи, че ще продължават да бъдат назначавани лица, свързани с корупционния модел, ще процъфтява корупцията и компаниите, които са част от корупционния модел ще продължават да се облагодетелстват с публичен ресурс. Веднага ви давам един пример - след като встъпи служебното правителство, получихме разпореждане да се преустановят всички плащания и да не се подписват договори или споразумения. Това разпореждане не беше спазено и беше сключен договор, който обслужва интересите на фирми, свързани със статуквото”, заяви Андреева пред медиите по-рано днес.

Припомняме, че рокадите в НКЖИ започнаха преди няколко дни, когато служебният министър на транспорта Корман Исмаилов освободи от поста председател на Управителния съвет Тодор Василев и назначи инж. Мария Генова.

Попитахме Министерството на транспорта дали са сключвани нови договори и какви са причините за отстраняването на досегашното ръководство. Ресорният служебен министър Корман Исмаилов отговори с писмена позиция, че промените, направени в компанията, са в Управителния съвет:

Още на 19.02., в деня на встъпването си в длъжност, министър Корман Исмаилов издава писмена заповед към всички публични предприятия в системата на МТС за временно спиране на всички плащания. Целта на забраната бе подобряване на финансовата дисциплина на публичните предприятия и по-ефективен контрол на разходването на публични средства. Както стана ясно от изявлението на г-жа Андреева, тази заповед не е спазена от страна на НК „Железопътна инфраструктура“.

На 24.02. със заповед на министъра е възложен цялостен одит на конкретни обществени поръчки, сключените договори и критериите за разпределение на средствата по индексации на действащи договори на компании, изпълняващи проекти, възложени от НКЖИ. Проверката е във връзка с множество постъпили сигнали. Срокът за извършването ѝ е 20 работни дни.

На 02.03. със заповед на министъра е освободен Тодор Василев като член на Управителния съвет на НКЖИ и е назначена Мария Генова за независим член на Управителния съвет до провеждането на конкурсна процедура. Г-жа Мария Генова е единственото назначение в НКЖИ, което е извършил министър Корман Исмаилов, след съгласуване с политическия си кабинет.

От 04.03. г-жа Нели Андреева отсъства от работа, за което надлежно е представила болничен лист.

Днес в 10:30 часа, след направеното изявление по националните медии, министър Исмаилов отправи покана към г-жа Андреева за среща с него и политическия кабинет на министерството, на която тя да представи всички данни за корупционни схеми в НКЖИ, с които разполага, но тя отказа срещата.

Тези нейни думи и действия поставят много въпроси:

Дали нейното изявление пред медиите като служител с висок интегритет, заемащ висша държавна ръководна позиция, има реално намерение, макар и твърде закъсняло, да бори корупцията и мафията в сектора, или е директна медийна атака срещу министъра?

По всичко личи, че г-жа Андреева разполага с данни, с които уличава бившето ръководство на НКЖИ, конкретни лица и фирми в корупция. В този контекст министър Исмаилов отправя чрез медиите няколко въпроса към г-жа Андреева:

Кой е конкретният „корупционен модел“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, как функционира и кои поименно са корупционерите, заемащи и заемали ръководни и не само ръководни длъжности в НКЖИ, за които тя говори? Кои са компаниите, които са замесени?

Като служител на ръководни позиции в компанията през последните над шест години, знаела ли е тя за този модел и, ако не - кога е научила?

Самата тя с действие или бездействие има ли принос за съществуването му? Знае ли г-жа Андреева кои са кукловодите в сектора и сивите кардинали в сянка?

Ако е знаела – защо не е сигнализирала по същия начин публично предишни министри и компетентните институции?

Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки, а с факти, доказателства и носене на лична отговорност. Министър Исмаилов очаква г-жа Андреева да представи публично своите отговори, както и официално всички данни, с които разполага, и призовава всички съвестни служители в системата без страх да подават своите сигнали.