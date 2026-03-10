Снимка: Пресцентър МО
Той бил силно корозирал
Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк обезвреди 76 мм силно корозирал снаряд с взривател. Боеприпасът е открит на жп прелез „Сторгозия“ в град Плевен.
Под ръководството на лейтенант Свилен Маринов боеприпасът е унищожен в покрайнините на града при спазване на мерките за сигурност.
Военнослужещите действали по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Пресцентър МО
