-
Хиновски: Конфликтът в Близкия изток може да има косвено влияние върху цените на тока за бизнеса
-
Цените на петрола се стабилизират, експерти решават за рекордно освобождаване на резерви
-
Явор Куюмджиев: Ако Г-7 пусне резервите си, цената на петрола може да падне
-
Как ескалацията в Близкия изток влияе на борсите и инвестициите
-
Световните пазари реагираха: Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта
-
Светослав Бенчев: Цената на петрола може до достигне до 150 долара на барел
Парите за добавки са трохички на фона на бюджета, смята икономистът на КНСБ
Оптимистът би казал, че сега покриваме 80% от пенсионерите, докато преди само 33 на сто, което е добре. Песимистът би казал, че се сещаме за тези хора само преди Коледа и Великден. Ако има избори преди Коледа и Великден - още по-добре. Не мисля, че има някой, който ще каже, че не е съгласен с мярката. Това заяви в „Денят на живо” по NOVA NEWS главният икономист на КНСБ Любослав Костов, коментирайки решението на Министерския съвет за великденските добавки за възрастните хора.
Той прогнозира, че най-вероятно тази мярка ще струва на държавата около 20-25 милиона евро, което определи като „нищожна сума”. „Не е въпрос да се намерят парите. По-скоро се прави, най-вероятно за да се харесаме. Подозирам, че когато влезе в парламента, партиите ще започнат наддаване, както беше с COVID добавките”, припомни той.
Гуцанов: Ще настоявам за великденски добавки за пенсионерите
Костов беше категоричен, че е нужна дългосрочна визия, а не само мерки за Коледа или Великден. Трябва да се мисли за швейцарското правило, за коефициентите, за връзката със заплатите - изобщо за цялостна политика, подчерта икономистът. „Това са трохички на фона на общите бюджетни разходи. Държавата има проблеми за милиарди, а ние ще се занимаваме две седмици с 20 милиона евро, за да се харесаме на пенсионерите. Няма лошо - подкрепяме го. Дори КНСБ би подкрепил двойно по-голяма сума, но трябва дългосрочна визия”, категоричен е Костов.
Той припомни, че дефицитът в НОИ е огромен. „Заради лобито на бизнеса и на други организации максималният осигурителен доход не беше вдигнат поне с ръста на средния осигурителен доход. Не беше направена и реформа, която да даде глътка въздух на системата. В крайна сметка това са нашите права - колкото повече осигуровки плащаш, толкова по-висока пенсия, майчинство или болнични получаваш. В момента имаме регресивна система на облагане - колкото повече печелиш, толкова по-малък процент плащаш. Това не е справедливо спрямо хората с ниски и средни доходи, които плащат много повече като процент от доходите си”, обясни икономистът.
Кабинетът решава дали да отпусне великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери
По думите му синдикатите предлагат таванът на осигуровките да расте всяка година, поне с ръста на средния осигурителен доход. „Поне за няколко години, успоредно с отпадането на тавана на пенсиите, да падне и таванът на осигуровките. Колкото получаваш - толкова плащаш като осигуровки и данъци. Не предлагаме повече данъци, а еднакви правила за всички”, заяви Костов.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни